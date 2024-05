Buongiorno dalla Borsa 15 maggio 2024 - [video]

Dow Jones

, con il, che termina a 39.558,11 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 18.322,77 punti.Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto +0,08%, terminando le negoziazioni a 38.385,7 punti. Ribasso per, in flessione dello 0,92%, termina le contrattazioni a 9.580 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,34%; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,52%; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,25%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +0,83% sul precedente. Rialzo marcato per, che tratta in utile del 2,54% sui valori precedenti.In Francia, pubblicati i Prezzi al Consumo, pari a 2,2%. Si attende stamattina dall'Unione Europea la diffusione del PIL, sia per la base annuale che per quella trimestrale. Sempre stamattina è in programma il dato sulla Produzione industriale sempre dell'Unione Europea.