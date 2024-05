Buongiorno dalla Borsa 13 maggio 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

vendite al dettaglio

Unieuro

Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,32% a 39.512,84 punti; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,26%, portandosi a 18.161,18 punti.Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente -0,13%, archiviando la seduta a 38.179,5 punti.segna un mediocre calo dello 0,67%, terminando gli scambi a 9.666,4 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Piatta, che tiene la parità; ferma, che segna un quasi nulla di fatto; senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -2,59%. Composto ribasso per, in flessione del 3,75% sui valori precedenti.Si attende domani dalla Germania e dalla Spagna la diffusione dei Prezzi al Consumo. Ancora domani saranno diffusi il dato sull'Indice ZEW dalla Germania, e il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione dal Regno Unito.