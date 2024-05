Buongiorno dalla Borsa 16 maggio 2024 - [video]

Dow Jones

A Wall Street, ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,88%, a 39.908 punti; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,49% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 18.596,65 punti.lievita dell'1,39% e archivia la seduta a 38.920,3 punti.riporta un guadagno dello 0,21%, terminando a 9.604,1 punti., così come a Piazza Affari, che scambia sulla parità. Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,35%; tentenna, con un modesto ribasso dello 0,23%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,13% sul precedente. Avanza di poco, che sta mettendo a segno un modesto profit a +1,34%.In Giappone, il valore del PIL è -0,5%. Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base annuale che per quella mensile. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione del PhillyFed, previsto ancora questo pomeriggio.