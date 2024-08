Anief: CCNL 2022-2024, a settembre al via il tavolo per istruzione e ricerca

"In tutti i comparti pubblici sono aperte le trattative per il rinnovo del contratto 22-24 e, a settembre, probabilmente inizieranno le trattative anche per il più grande comparto pubblico, quello dell'. Stiamo parlando di più di un milione e mezzo di dipendenti tra scuola, università, ricerca, conservatori e accademie", dichiara"Qual è la richiesta principale? Sicuramente,. Si parla di aumenti diil 5,78 rispetto all'attuale indennità di vacanza contrattuale che stiamo prendendo che è il 3,85. Sembrerebbero numeri grandissimi, il 9%, ma l'inflazione in questi anni è cresciuta di 16 punti. Ecco perchè, innanzitutto, di sbloccare questigià stanziati per allineare l'indennità di vacanza contrattuale, che dovrebbe essere il 50% dell'aumento del costrutto della vita direttamente nelle buste paga di chi lavora nel pubblico impiego, quindi nella scuola, nell'università e nella ricerca. Questo significacome indennità di vacanza contrattuale e poi se ci saranno altre risorse nelle prossime reti bilancio, andare a", prosegue Pacifico."Qualcuno dice 'Bisognerebbe prenderli pochi, maledetti e subito', ma noi invece siamo convinti che il lavoro che è stato svolto deve essere ben retribuito", conclude Pacifico.