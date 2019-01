Il punto sulle commodities 7 gennaio 2019 - [video]

petrolio

Grande settimana per il, che mette a segno un rialzo del 7,07%, rispetto ai valori precedenti. Tecnicamente la situazione di medio periodo è, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 46,49.Settimana decisamente positiva per il, che ha terminato in rialzo del 2,72%. Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnalisi intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,331.In forte ribasso il, che chiude la settimana con un disastroso -8,2%. Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnalisi intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 2,888.Balza in avanti il, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,17%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve conpiù immediata vista a 521,58, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 507,83.Prepotente rialzo per il, che archivia la settimana con una salita bruciante dell'1,93%. Tecnicamente, ilè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 385,67, mentre ilpiù immediato si intravede a 377,67.Composto rialzo per il, che archivia la settimana con un guadagno dello 0,60%. Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 10,11.Controllato progresso per il, che chiude la settimana in salita dello 0,31%. Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad undella spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 1.291,72.