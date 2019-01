Il punto sulle commodities 20 gennaio 2019 - [video]

petrolio

Ottima performance per il, che ha chiuso la settimana in rialzo del 2,37%. Lo status tecnico delè in rafforzamento nel breve periodo, con area divista a 55,12, mentre il primo supporto è stimato a 51,88.Brilla la, che chiude la settimana con unapositiva del 2,88%. Le implicazioni di breve periodo delsottolineano l'della fase positiva al test dell'area di resistenza 1,482.Protagonista il, che ha chiuso la settimana con un rialzo dell'8,43%. Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnalisi intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 3,38.Settimana trascurata per il, che archivia l'ottava con un modesto -0,14%. Tecnicamente, ilè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 520,67, mentre il supporto più immediato si intravede a 513,67.Balza in avanti il, che amplia la performancecon un incremento dello 0,99%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 384,33, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 376,58.performance per il, che ha chiuso la settimana in rialzo del 5,50%. Tecnicamente, ilè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10,69, mentre ilpiù immediato si intravede a 10,5.Andamentoper il, che chiude la settimana in ribasso dello 0,45%.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 1.289,14.