chimico

telecomunicazioni

spread

, che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio.In luce sul listino milanese il comparto(+1,35%).Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nel comparto(-4,26%).Invariato lo, che si posiziona a +249 punti, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,74%.Tra lepiù importanti,, pari a -15 punti.con valore pari a 20.800 unità.È previsto giovedì dall'Unione Europea l'annuncio sia del PMI composito, che del PMI manifatturiero.Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove al ribasso, in sintonia con ilche tratta a 6.271 punti.