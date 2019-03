Il punto sulle commodities 03 marzo 2019 - [video]

petrolio

Settimana moltoper il, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,40%.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali diemergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 57,23.Brilla la, che chiude la settimana con una performancedel 2,29%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,66, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,572.Effervescente il, che archivia la settimana con una performance decisamente positiva del 4,56%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 2,88, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 2,817.Ribasso scomposto per il, che archivia la settimana con una perdita secca del 2,77%. Analizzando lo scenario delsi evidenzia un ampliamento della faseal test del supporto 442,17. Prima resistenza a 476,17.Settimana molto negativa per il, che perde terreno, mostrando una discesa dell'1,69%. Ildelsuggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 358,83.con tetto rappresentato dall'area 372,33.Brilla il, che chiude la settimana con una performance positiva del 3,23%. Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnalisi intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 10,13.Aggressivo avvitamento per l', che archivia la settimana mostrando una perdita del 2,56%. Quadro tecnico in evidentecon supporti a controllo stimati in area 1.281,27. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1.316,99.