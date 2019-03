Il punto sulle commodities 10 marzo 2019 - [video]

oro nero

Piccolo passo in avanti per l, che, a fine settimana, porta a casa un+0,34%.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazioneper l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 56,83.Ottima performance per la, che ha chiuso la settimana in rialzo del 9,50%. Segnali diper la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,822, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,765.Modesto guadagno per ilche, a fine settimana,di poco a +0,63%. Le implicazioni di breve periodo delsottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 2,886.Ribassoper il, che archivia la settimana con una perdita secca del 2,51%. Il quadro tecnico delsuggerisce un'estensione della lineaal test del pavimento 425,33.con tetto rappresentato dall'area 446,33.scomposto per il, che archivia la settimana con una perdita secca del 3,01%. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 351,33. Al rialzo, invece, un livellomaggiori flussi in uscita è visto a quota 361,58.Brilla il, che chiude la settimana con una performancedel 2,40%. Tecnicamente, ilè in una fase dicon area di resistenza vista a 10,68, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,45.Controllatoper il, che chiude la settimana in salita dello 0,38%. Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alladell'area di supporto individuata a quota 1.289,62.