Il punto sulle commodities 17 marzo 2019 - [video]

petrolio

petrolio

benzina verde

Future sul Natural Gas

derivato sul grano

mais

mais

riso grezzo

metallo prezioso

Settimana decisamente positiva per il, che ha terminato indel 4,19%. Lo status tecnico delè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 59,45, mentre il primo supporto è stimato a 57,66.performance per la, che ha chiuso la settimana in rialzo del 2,70%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,872, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,83.In forte ribasso il, che chiude la settimana con un disastroso -2,55%.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentreemergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 2,843.Protagonista il, che ha chiuso la settimana con un rialzo dell'8,12%. Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentresi intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 435,58.Prepotenteper il, che archivia la settimana con una salita bruciante del 5,74%. Tecnicamente, ilè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 380,17, mentre il supporto più immediato si intravede a 359,42.Bene il, con un rialzo dello 0,89%, rispetto ai valori della scorsa ottava. Segnali diper la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 10,81, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 10,56.Frazionale rialzo per il, che mette a segno un modesto profit a +0,31%. Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1.293,48.