Il punto sulle commodities 25 marzo 2019 - [video]

Balza in avanti l', che amplia la performancecon un incremento dello 0,80%.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 60,08.Brilla la, che chiude la settimana con unapositiva del 3,82%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,94, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,897.Ribasso per il, che chiude la settimana con unadello 0,75%.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 2,838.Apprezzabile rialzo per il, indello 0,81%, rispetto alla scorsa settimana. Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 459,5.Balza in avanti il, che amplia la performance positiva con undell'1,47%. Tecnicamente, ilè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 380,58, mentre il supporto più immediato si intravede a 373,58.Ottima performance per il, che ha chiuso la settimana indel 4,19%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 11,37, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 10,89.Apprezzabile rialzo per l', in guadagno dello 0,85%, rispetto alla scorsa settimana, l'è in una fase dicon area di resistenza vista a 1.317, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.306,33.