Il punto sulle commodities 23 aprile 2019 - [video]

petrolio

benzina verde

Future sul Natural Gas

grano

grano

mais

riso grezzo

oro

oro

Piccolo passo in avanti per ilche, a fine settimana,. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 66,16, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 64,21.per la, che ha chiuso la settimana in rialzo del 2,16%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 2,169, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 2,051.In forte ribasso il, che. Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 2,502.Ribasso scomposto per il, che archivia la settimana con una. Analizzando lo scenario delsi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 426,17. Prima resistenza a 454,92.per il, che chiude la settimana con una performance dello 0,42%. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 352,67. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 358,92.Andamento annoiato per il, che. Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 10,41.per l', in flessione dell'1,16% sui valori dell'ottava precedente. Analizzando lo scenario dell'si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1.273,7. Prima resistenza a 1.276,1.