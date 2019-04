Il punto sulle commodities 29 aprile 2019 - [video]

oro nero

benzina verde

Future sul Natural Gas

grano

grano

mais

riso grezzo

riso grezzo

oro

per l', che perde terreno, mostrando una discesa dell'1,80%.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 65,29.Composto rialzo per la, che archivia la settimana con undello 0,63%.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 2,122.Protagonista il, che ha chiuso la settimana con undel 3,65%. Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 2,526.Ribasso scomposto per il, che archivia la settimana con unadell'1,64%. Analizzando lo scenario delsi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 430,08. Prima resistenza a 442,08.per il, che archivia la settimana con una perdita secca del 2,09%. Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 345,83.Affonda sul mercato il, che a fine settimanadel 2,49%. Il quadro tecnico delsuggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 10,1.con tetto rappresentato dall'area 10,36.Balza in avanti l', che amplia lacon un incremento dello 0,81%. Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1.276,93.