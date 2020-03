Saipem

oro

, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti.In questaper Piazza Affari, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva. Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -19,84%.Tra le principali materie prime, sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.673,3 dollari l'oncia.Tra ledi maggior peso, in Germania, annunciata la Produzione industriale, pari a 3%.Distribuito il dato sul PIL del Giappone, pari a -1,8%. Domani l'agenda della Cina prevede la pubblicazione dei Prezzi al Consumo, e si attende dall'Unione Europea l'annuncio del PIL.Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, ilè negativo, in sintonia con ilche tratta a 8.085 punti.