Concorso a cattedra, al via gli scritti anche per la secondaria ma rimane problema per idonei

Al via oggi ildi primo e secondo grado, bandito nel 2020, che si svolgerà dal 14 marzo al 13 aprile 2022. E proprio mentre prende le mosse il nuovo concorso il sindacato della scuola"Sonoal concorso per la scuola secondaria. Noi come Anief continuiamo a ribadire la necessità che ci sia una graduatoria di merito aperta agli idonei", sottolinea, Presidente del sindacato."Gli idonei - ricorda il sindacalista - sono quelli che hanno superato e supereranno tutte le prove concorsuali e, quindi, sono vincitori tanto quanto coloro che vincono il posto subito"."C'è bisogno di avere unae c'è bisogno di", conclude Pacifico