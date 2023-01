Buongiorno dalla Borsa 13 gennaio 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

beni per la casa

FILA

, con ilche ha messo a segno un +0,64%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 11.459,61 punti.Ribasso per, in flessione dell'1,25%, termina le contrattazioni a 26.119,5 punti.lievita dell'1,19% e archivia la seduta a 11.602,3 punti., che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei. Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,39%; guadagno moderato per, che avanza dello 0,25%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +0,95% sul precedente. Rialzo marcato per, che tratta in utile del 2,03% sui valori precedenti.In Spagna annunciati i Prezzi al Consumo pari a 5,7%. In Francia, lo stesso dato si attesta su 5,9%. Si attende stamattina dall'Unione Europea e dall'Italia la diffusione della Produzione industriale.