Buongiorno dalla Borsa 9 maggio 2024 - [video]

Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,44%; al contrario, incolore il, che archivia la seduta a 18.085,01 punti, sui livelli della vigilia.porta a casa un calo dello 0,34%, con chiusura a 38.074 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,55%), archiviando le contrattazioni a 9.788,1 punti., mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,23%; senza slancio, che negozia con un +0,02%; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,31% sul precedente. Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,73%.Si attende domani dal Regno Unito e dall'Italia la diffusione della Produzione industriale. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. È previsto domani dal Regno Unito l'annuncio del PIL.