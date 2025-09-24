Milano 13:23
42.347 -0,31%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 13:23
9.208 -0,17%
Francoforte 13:22
23.572 -0,17%

1 minuto in Borsa 24 settembre 2025 - [video]

Il punto di metà giornata sull'andamento delle borse e le attese dei mercati a cura dell'Ufficio Studi di Teleborsa

Modesta diminuzione per la Borsa di Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, andamento positivo per Leonardo, che avanza di un discreto +3,64%. Le peggiori performance si registrano su Stellantis, che ottiene -3,24%.

Nel comparto energetico, il petrolio mostra un guadagno frazionale dell'1,09%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Germania, annunciato il dato sull'Indice IFO, pari a 87,7 punti. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle Scorte di Petrolio, che di Vendita di Case Nuove. Domani, in Unione Europea l'agenda prevede il M3.
