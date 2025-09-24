1 minuto in Borsa 24 settembre 2025 - [video]

Modesta diminuzione per la Borsa di Milano
, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa.
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, andamento positivo per Leonardo
, che avanza di un discreto +3,64%. Le peggiori performance si registrano su Stellantis
, che ottiene -3,24%.
Nel comparto energetico, il petrolio
mostra un guadagno frazionale dell'1,09%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso, in Germania, annunciato il dato sull'Indice IFO, pari a 87,7 punti. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle Scorte di Petrolio, che di Vendita di Case Nuove. Domani, in Unione Europea l'agenda prevede il M3.
