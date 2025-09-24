Milano 17:11
Contratto collettivo nazionale di lavoro, Anief chiede indennità di sede

"Tra le proposte che ha presentato il nostro sindacato nel rinnovo contrattuale c'è un'indennità di sede per il personale che lavora fuori dalla zona di residenza. Per noi è indispensabile". Così Chiara Cozzetto, segretaria generale di Anief. "Per un docente che deve spostarsi per lavorare anche a volte a centinaia di chilometri da casa è necessario un aiuto differente per gestire lo stipendio che ovviamente non è equiparato a quelle che sono i parametri dell'inflazione", ha aggiunto.


"Quindi un'indennità di sede, sede disagiate, ma anche distanza dalla propria residenza. Per il nostro sindacato sarebbe un'aggiunta e un riconoscimento a quanti, per lavorare nella scuola e per favorire la continuità didattica, sono costretti a volte a lavorare troppo lontano da casa", ha concluso Cozzetto.
