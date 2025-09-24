Contratto collettivo nazionale di lavoro, Anief chiede indennità di sede





"Tra le proposte che ha presentato il nostro sindacato nelc'èper il personale che lavora fuori dalla zona di residenza. Per noi è indispensabile". Così, segretaria generale di. "Per un docente che deve spostarsi per lavorare anche a volte a centinaia di chilometri da casa è necessario un aiuto differente per gestire lo stipendio che ovviamente non è equiparato a quelle che sono i parametri dell'inflazione", ha aggiunto."Quindi un'indennità di sede, sede disagiate, ma anche distanza dalla propria residenza. Per il nostro sindacato sarebbe un'aggiunta e una quanti, per lavorare nella scuola e per favorire la, sono costretti a volte a lavorare troppo lontano da casa", ha concluso Cozzetto.