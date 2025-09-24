Milano 15:18
42.382 -0,22%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 15:18
9.238 +0,16%
Francoforte 15:17
23.671 +0,25%

Focus sugli ETF 24 settembre 2025 - [video]

Approfondimento settimanale e guida all'investimento sugli ETF a cura dell'Ufficio Studi di Teleborsa

Torna alla pagina dei Video
I migliori della settimana sono l'ETF di Ishares, esposto sulle principali società che sviluppano tecnologie nel campo dell'automazione e della robotica, e l'ETF controllato da Ishares, che investe sulle principali società del Sudafrica.

Hanno registrato la peggiore performance nella settimana l'ETF gestito da Deutsche Bank, composto dai titoli quotati sul mercato azionario vietnamita, e l'ETF emesso da Ishares, che investe sui titoli che distribuiscono dividendi elevati, selezionati tra i paesi del Pacifico.

Mostrano volumi elevati l'ETF controllato da Amundi, che rappresenta l'85% circa della capitalizzazione totale del mercato di Taiwan, e l'ETF di Deutsche Bank, esposto sui principali titoli europei.

Ecco gli ETF nel mirino degli analisti.

Possibile rialzo per l'ETF controllato da Amundi, esposto sui principali titoli azioni del settore finanziario.

Forte interesse per l'ETF emesso da Deutsche Bank, che punta sulle società costituite in Cina e quotate a Shanghai, Shenzhen, Hong Kong.

Invito all'acquisto per l'ETF emesso da Ishares, che replica fedelmente l'indice statunitense S&P 500.
Condividi
"
Altri Video
```