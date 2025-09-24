Focus sugli ETF 24 settembre 2025 - [video]

I migliori della settimana
sono l'ETF di Ishares
, esposto sulle principali società che sviluppano tecnologie nel campo dell'automazione e della robotica, e l'ETF controllato da Ishares
, che investe sulle principali società del Sudafrica.
Hanno registrato la peggiore performance nella settimana l'ETF gestito da Deutsche Bank
, composto dai titoli quotati sul mercato azionario vietnamita, e l'ETF emesso da Ishares
, che investe sui titoli che distribuiscono dividendi elevati, selezionati tra i paesi del Pacifico.
Mostrano volumi elevati l'ETF controllato da Amundi
, che rappresenta l'85% circa della capitalizzazione totale del mercato di Taiwan, e l'ETF di Deutsche Bank
, esposto sui principali titoli europei.
Ecco gli ETF nel mirino degli analisti. Possibile rialzo
per l'ETF controllato da Amundi
, esposto sui principali titoli azioni del settore finanziario. Forte interesse
per l'ETF emesso da Deutsche Bank
, che punta sulle società costituite in Cina e quotate a Shanghai, Shenzhen, Hong Kong. Invito all'acquisto
per l'ETF emesso da Ishares
, che replica fedelmente l'indice statunitense S&P 500.
"