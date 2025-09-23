Buongiorno dalla Borsa 23 settembre 2025 - [video]

Chiusura sulla parità per la Borsa di New York
, con il Dow Jones
che si attesta a 46.381,54 punti; al contrario, il Nasdaq 100
fa un piccolo salto in avanti dello 0,55%, portandosi a 24.761,07 punti.
Oggi la Borsa di Tokyo
, è chiusa per festività (Autumn Equinox) mentre Shenzhen
mostra un frazionale ribasso dello 0,30% e archivia la seduta a 13.118,6 punti. Seduta tonica per le borse del Vecchio Continente
. Resta indietro Piazza Affari che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti. Francoforte
avanza dello 0,53%; bilancio positivo per Londra
, che vanta un progresso dello 0,27%; si muove in modesto rialzo Parigi
, evidenziando un incremento dello 0,59%.
Buona la performance a Milano del comparto vendite al dettaglio
, che riporta un +1,84% sul precedente. Punta con decisione al rialzo la performance di BasicNet
, con una variazione percentuale del 2,38%.
È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle Scorte di Petrolio, che di Vendita di Case Nuove. È previsto questo pomeriggio sempre dagli Stati Uniti l'annuncio del PMI composito. In Germania domani i mercati sono in attesa dell'Indice IFO.
