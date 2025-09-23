Milano 9:29
Buongiorno dalla Borsa 23 settembre 2025 - [video]

Il punto sull'apertura delle Borse europee, con un accenno alla chiusura dei mercati USA e asiatici

Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 46.381,54 punti; al contrario, il Nasdaq 100 fa un piccolo salto in avanti dello 0,55%, portandosi a 24.761,07 punti.

Oggi la Borsa di Tokyo, è chiusa per festività (Autumn Equinox) mentre Shenzhen mostra un frazionale ribasso dello 0,30% e archivia la seduta a 13.118,6 punti.

Seduta tonica per le borse del Vecchio Continente. Resta indietro Piazza Affari che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti. Francoforte avanza dello 0,53%; bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,27%; si muove in modesto rialzo Parigi, evidenziando un incremento dello 0,59%.

Buona la performance a Milano del comparto vendite al dettaglio, che riporta un +1,84% sul precedente. Punta con decisione al rialzo la performance di BasicNet, con una variazione percentuale del 2,38%.

È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle Scorte di Petrolio, che di Vendita di Case Nuove. È previsto questo pomeriggio sempre dagli Stati Uniti l'annuncio del PMI composito. In Germania domani i mercati sono in attesa dell'Indice IFO.
