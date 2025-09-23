1 minuto in Borsa 23 settembre 2025 - [video]

Seduta tonica per le borse del Vecchio Continente
. Resta indietro Piazza Affari che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti.
settore tecnologia
(+2,28%) in buona luce sul listino milanese. Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore media
(-1,36%).
Migliora lo spread
, scendendo a +88 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,54%.
È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle Scorte di Petrolio, che di Vendita di Case Nuove. I mercati sono in attesa del PMI composito sempre degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio. È previsto domani dalla Germania l'annuncio dell'Indice IFO.
