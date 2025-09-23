Milano 14:31
42.595 +0,40%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:31
9.242 +0,16%
Francoforte 14:31
23.635 +0,46%

1 minuto in Borsa 23 settembre 2025 - [video]

Il punto di metà giornata sull'andamento delle borse e le attese dei mercati a cura dell'Ufficio Studi di Teleborsa

Seduta tonica per le borse del Vecchio Continente. Resta indietro Piazza Affari che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti.

settore tecnologia (+2,28%) in buona luce sul listino milanese. Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore media (-1,36%).

Migliora lo spread, scendendo a +88 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,54%.

È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle Scorte di Petrolio, che di Vendita di Case Nuove. I mercati sono in attesa del PMI composito sempre degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio. È previsto domani dalla Germania l'annuncio dell'Indice IFO.
