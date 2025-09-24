Milano 11:22
42.336 -0,33%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 11:22
9.210 -0,15%
Francoforte 11:21
23.572 -0,16%

Buongiorno dalla Borsa 24 settembre 2025 - [video]

Il punto sull'apertura delle Borse europee, con un accenno alla chiusura dei mercati USA e asiatici

Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 46.292,78 punti; al contrario, chiude in retromarcia il Nasdaq 100, che scivola a 24.580,17 punti.

Tokyo conclude in progresso dello 0,30%, archiviando la sessione a 45.630,3 punti. Brilla Shenzhen, in aumento dell'1,71%, chiude a 13.343,9 punti.

Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una direzione definita. Nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità; si muove sotto la parità Londra, evidenziando un decremento dello 0,22%; sostanzialmente debole Parigi, che registra una flessione dello 0,29%.

In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto automotive con un calo di -1,44%. Ribasso composto e controllato per Stellantis, che presenta una flessione del 2,62% sui valori precedenti.

Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio e di Vendita di Case Nuove. Sempre stamattina, in Germania, sarà pubblicato il dato sull'Indice IFO. Si attende dall'Unione Europea la diffusione di M3, previsto domani.
