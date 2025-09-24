Buongiorno dalla Borsa 24 settembre 2025 - [video]

Dow Jones

, con ilche si attesta a 46.292,78 punti; al contrario, chiude in retromarcia il, che scivola a 24.580,17 punti.conclude in progresso dello 0,30%, archiviando la sessione a 45.630,3 punti. Brilla, in aumento dell'1,71%, chiude a 13.343,9 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una direzione definita. Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,22%; sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,29%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,44%. Ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione del 2,62% sui valori precedenti.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio e di Vendita di Case Nuove. Sempre stamattina, in Germania, sarà pubblicato il dato sull'Indice IFO. Si attende dall'Unione Europea la diffusione di M3, previsto domani.