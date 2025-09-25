Milano 17:11
42.625 +0,90%
Nasdaq 17:11
24.344 -0,22%
Dow Jones 17:11
46.091 +0,31%
Londra 17:11
9.277 +0,69%
Francoforte 17:11
23.708 +0,74%

Assicurazione sanitaria ai precari della scuola, Anief soddisfatta del risultato ottenuto

Torna alla pagina dei Video
"Tra le richieste che il nostro sindacato ha presentato rispetto alle novità contrattuali per il personale della scuola, c'è stata quella – su cui abbiamo ottenuto ragione – dell'estensione dell'assicurazione sanitaria anche al personale precario con contratto al 30 giugno". È quanto ha affermato Chiara Cozzetto, segretaria generale Anief.

"Il Ministero avrebbe voluto tenere in considerazione solo i supplenti annuali, quindi per noi – ha sottolineato Cozzetto – questa è una bella vittoria. Ora bisognerà vedere l'applicazione di questa nuova previsione normativa che ancora non è definita a livello contrattuale, però per il nostro sindacato è una bella soddisfazione. Il personale precario è da sempre considerato personale di serie B. Il nostro sindacato sta combattendo proprio perché siano eliminate tutte quelle odiose disparità di trattamento".


Condividi
"
Altri Video
```