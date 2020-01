La "questione energetica" secondo A2A, ACEA e ENEL

Al convegno organizzato dalla CISL sul tema" sono intervenuti gli amministratori delegati di, Luca Valerio Camerano, di, Alberto Irace ed il responsabile dei rapporti istuzionali di, Massimo Bruno.Luca Valerio Camerano ha parlato per primo di "schizofrenia" del mercato causata da una persistente assenza di una programmazione. Riguardo alla crisi energetica, Camerano ci ha spiegato chesentite: innanzi tuttoper questo malato cronico, ad esempiodi confronto governo-imprese-sindacati che, poi, bisognerebbeutilizzata ed, infine,che derivano dalle interconnessioni fra il settore energetico e la filiera ambientale.Albero Irace, Amministratore Delegato di ACEA, è intervenuto su alcuni aspetti che riguardano il settore elettrico e gli oneri imposti alle famiglie. Vi sarebbero una serie di interventi quanto mai opportuni, come quello die garantire agli utenti ed alle società una(non così istantanea come avviene oggi). Poi si potrebbe intervenire, che oggi tende a limitare i consumi e penalizzare gli utenti con oltre 3 kilowatt, mentre oggi anche le famiglie con un condizionatore hanno una potenza che supera tale limite. Quanto alil manager ha riaffermato la necessità di ridurne il peso, come leva per lo sviluppo, anche se questo è un problema che andrebbe affrontato a livello di governo.Quali cure si impongono per il mercato energetico? Alla domanda ha risposto il responsabile delle relazioni esterne e territoriali di, Massimo Bruno, parlando della necessità di stilare nuovi obiettivi futuri con il coinvolgimento di tutti gli attori (parti sociali, imprese e governo). Il vero problema, però, è la, perché i tempi autorizzativi oggi sono lunghissimi, dunque una delle cure potrebbe tradursi in "meno burocrazia".