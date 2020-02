Intervista a Luca Zevi presidente IN/ARCH Lazio

Si è svolto a Roma presso la sede dell’Acer (Associazione Costruttori Edili di Roma e Provincia) il convegno organizzato dail cui focus è stato incentrato su “”.A margine del convegno abbiamo intervistato l’architetto, presidente IN/ARCH, il quale ci ha illustrato la necessità e l’importanza dell’affrontare tali tematiche.“Questo incontro e queste tematiche sono importantissime perché lesono quanto direttamente la “mano pubblica” fa sulla città e da sempre sono un volano per le attività economiche che a seconda di come sono orientate determina il futuro di una città”.Questa la premessa fatta durante l’intervista che prosegue specificando “sono delle opere che danno il segnale di quello che un’amministrazione vuole fare. Sappiamo che tutto ilnella nostra città ed in particolare ciò è testimoniato, purtroppo, da questo scandalo di Roma Capitale ; quello che con questi convegni proponiamo è ristabilire le regole di correttezza nella progettazione e nell'esecuzione dell’opera anzitutto e in secondo luogo cercare di dare undi sviluppo positivo della città”.Conclude il suo discorso parlando dell’: “da questo punto di vista il Giubileo, che noi abbiamo definito, e l’Assessore ci ha dato ragione, dello “”, deve dare un forte segnale di civiltà da parte della nostra città.