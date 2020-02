Marcello Pacifico, lo Stato ammette le colpe in attesa della Consulta

Laè in dirittura d’arrivo, ma l’approvazione del ddl non esaurirà le problematiche connesse alla stabilizzazione dei precari, né quelli relativi al risarcimento del danno. E’ quanto affermato da, presidente del sindacato della scuolae segretario organizzativoPacifico ha ricordato che, in vista dell’approvazione del provvedimento, anche laaveva rinviato la sua decisione in merito alla pronuncia dellaIl disegno di legge prevede anche l’istituzione di un fondo – valido per il 2015 ed il 2016 - per rimborsare tutti coloro che hanno adito le vie giurisdizionali per denunciare l’abuso deidopo 6 mesi. Pacifico sottolinea però che questo fondo “non è altro che un’ammissione, da parte dello stato italiano, della colpa”.A questo punto – prevede il leader sindacale - i giudici, potrebbero ugualmente, anche senza la sentenza in questione, decidere sui ricorsi che sono pendenti, attribuendo almeno un risarcimento danni che la legge prevede. Infatti, al giudice si presentano due alternative: disapplicare la normativa per dare un’interpretazione più aderente alla normativa europea o piuttosto limitarsi al“Per questa ragione come Anief continueremo a, anche per tutti coloro che non saranno stabilizzati da questa riforma”, promette Pacifico, ricordando che “stiamo parlando di più dicolleghi che fino al 30 giugno hanno lavorato dentro le nostre scuole”, ma che non sono nellee dunque non potranno in alcun modo essere assunti.