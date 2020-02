Banche

Vendite al dettaglio

Automotive

Telecomunicazioni

spread

Gira in positivo la seduta di Piazza Affari, che si colloca in pole position tra i listini europei , colpiti oggi da vendite generalizzate.Si distinguono a Piazza Affari i settoricon un progresso di oltre 1 punto,, mentre è colpito dalle vendite il settoreInvariato lo, con il rendimento delMattinata priva di spunti macroeconomici. Nel pomeriggio, sono attesi la fiducia dei consumatori dagli USA e l'indice State Street, che rappresenta la fiducia degli investitori internazionali istituzionali e degli operatori borsistici e la loro attitudine al rischio.Si prevede un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, ilavanza dello. Stesso andamento per il derivato sui