telecomunicazioni

tecnologia

Euro / Dollaro USA

. Giornata “no” anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti.In luce sul listino milanese il comparto(+1,60%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto(-7,99%).Tra le maggiori valute, nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,13.Tra lepiù importanti, in Unione Europea, annunciato il M3, pari a 3,7%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dell'ISM manifatturiero e degli Occupati ADP. I mercati sono in attesa del Tasso di Disoccupazione della Germania, in previsione domani.Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove al ribasso, in sintonia con ilche tratta a 6.271 punti.