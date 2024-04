Buongiorno dalla Borsa 18 aprile 2024 - [video]

Dow Jones

, riportando una variazione pari a -0,12% sul; al contrario, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 17.493,62 punti.riporta un guadagno dello 0,31%, terminando a 38.079,7 punti. Chiude sulla parità, che propone sul finale un -0,05% e archivia gli scambi a 9.376,8 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,26%; guadagno moderato per, che avanza dello 0,51%; sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,48%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +3,17% sul precedente. Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,00%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PhillyFed e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Domani, nel Regno Unito, saranno pubblicate le Vendite al Dettaglio.