Buongiorno dalla Borsa 28 novembre 2023 - [video]

, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 35.333,47 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scossoni il, fermandosi a 15.961,98 punti.Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto -0,12%, terminando le negoziazioni a 33.408,4 punti.conclude in progresso dello 0,49%, archiviando la sessione a 9.833,5 punti., che fanno un passo indietro. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia; discesa modesta per, che cede un piccolo -0,4%; fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,51%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,05%. Giornata fiacca per, che tratta in ribasso dell'1,11%.Si attende domani nel pomeriggio dalla Germania e dalla Spagna la diffusione dei Prezzi al Consumo. I mercati sono in attesa di M3 dell'Unione Europea, in previsione stamattina. I mercati sono in attesa della Fiducia consumatori degli Stati Uniti, in previsione ancora questo pomeriggio.