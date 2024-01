Milleproroghe: Anief annuncia la presentazione di emendamenti per la scuola

"Su Milleproroghe stiamo predisponendo. In primo luogo al personale che vuole presentare laPiù di 45 mila neo assunti sono bloccati dalle attuali regole e quindi chiederemo la proroga della deroga a questi vincoli", dichiara Marcello Pacifico, presidente Anief."Poi c'è il problema delleche non si risolve con ima che deve continuare assumendo la prima fascia, specialmente su posti di sostegno, tutti coloro che sono in possesso della specializzazione, ma noi vorremmo anche un sistema che possa portare con doppio canale ad assumere tutti quanti, dalla prima alla seconda fascia"."Certamente poi si parla di, dal 15 aprile come scritto nell'ultima Legge di Bilancio fino alla fine dell'anno scolastico e poi per tutta la durata del PNRR dei contratti attivisti come organici aggiuntivi. Sono delle proposte iniziali che stiamo cominciando a elaborare. Di nuovo inizierà il dibattito in Parlamento in questo nuovo anno che spero sia più giusto, più equo e più solidale per tutti", conclude Pacifico.