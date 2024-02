Buongiorno dalla Borsa 6 febbraio 2024 - [video]

Dow Jones

, con ilche lascia sul parterre lo 0,71%; al contrario, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 17.613,04 punti.segna un mediocre calo dello 0,53%, terminando gli scambi a 36.160,7 punti. Brilla, in aumento del 6,22%, chiude a 8.460,4 punti., che si muovono sulla stessa onda rialzista. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,29%; buona performance per, che cresce dello 0,96%; guadagno moderato per, che avanza dello 0,58%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,18% sul precedente. Scambia in profit, che lievita dell'1,80%.È previsto stamattina sia dall'Unione Europea che dall'Italia l'annuncio delle Vendite al Dettaglio. È previsto sempre domani dalla Germania l'annuncio della Produzione industriale. Sempre domani nel pomeriggio è in programma il dato sulle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti.