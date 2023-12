Buongiorno dalla Borsa 15 dicembre 2023 - [video]

Dow Jones

Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,43%; al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni il, fermandosi a 16.537,83 punti.lievita dello 0,87% e archivia la seduta a 32.970,6 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,35% e archivia la seduta a 9.385,3 punti.. Sulla stessa scia rialzista il. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,48%; resta vicino alla parità(+0,11%); piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,39%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +2,19% sul precedente. Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,00%.In Francia, il valore dei Prezzi al Consumo è 3,5%. Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base annuale che per quella mensile. I mercati sono in attesa del PMI composito degli Stati Uniti, in previsione ancora questo pomeriggio.