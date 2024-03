1 minuto in Borsa 11 marzo 2024 - [video]

Stellantis

Telecom Italia

oro

, che fanno un passo indietro.Tra lea grande capitalizzazione, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,98%. Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -4,05%.Tra le principali materie prime, nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.179 dollari l'oncia.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, distribuito il dato sulle Vendite al Dettaglio della Spagna, pari a -0,5%. In Giappone, il valore del PIL è 0,1%. Domani sono in programma dalla Germania la pubblicazione dei Prezzi al Consumo, e dal Regno Unito quella delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.