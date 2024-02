Buongiorno dalla Borsa 27 febbraio 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

STMicroelectronics

, chiudendo la giornata su 39.069,23 punti; sulla stessa linea, incolore il, che archivia la seduta a 17.933,33 punti, sui livelli della vigilia.Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente +0,01%, archiviando la seduta a 39.239,5 punti. Brilla, in aumento del 2,24%, chiude a 9.269,6 punti., mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. Senza slancio, che negozia con un +0,09%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,11%;è stabile, riportando un moderato +0,05%.Apprezzabile rialzo (+1,07%) a Milano per il comparto. Composto rialzo per, che si muove con un guadagno dell'1,34%.È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia degli Ordini beni durevoli, che della Fiducia consumatori. I mercati sono in attesa di M3 dell'Unione Europea, in previsione sempre stamattina. Domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sul PIL.