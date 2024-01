Buongiorno dalla Borsa 8 gennaio 2024 - [video]

Dow Jones

Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 37.466,11 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 16.305,98 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Oggi la Borsa di Tokyo è chiusa per festività. Giornata da dimenticare per, che riporta un -1,85% e termina gli scambi a 8.947,7 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Senza slancio, che negozia con un +0,11%; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,22%;è stabile, riportando un moderato -0,17%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,72%. Frazionale ribasso per, che scambia con una perdita dell'1,15%.Si attende domani dall'Unione Europea e dall'Italia la diffusione del Tasso di Disoccupazione. È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio delle Vendite al Dettaglio. Si attende dalla Germania la diffusione della Produzione industriale, previsto domani.