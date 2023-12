Buongiorno dalla Borsa 18 dicembre 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

TXT E-solutions

, chiudendo la giornata su 37.305,16 punti; al contrario, lieve aumento per il, che si porta a 16.623,45 punti.segna un mediocre calo dello 0,64%, terminando gli scambi a 32.759 punti. Seduta in calo per, che retrocede dell'1,13% e chiude a 9.279,4 punti., che fanno un passo indietro. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,30%; senza slancio, che negozia con un -0,02%; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,34%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,94%. Andamento annoiato per, che scambia in ribasso dell'1,33%.È previsto domani sia dall'Unione Europea che dal Regno Unito l'annuncio dei Prezzi al Consumo. Si attende dalla Germania la diffusione dell'Indice IFO, previsto stamattina. Negli Stati Uniti mercoledì i mercati sono in attesa della Fiducia consumatori.