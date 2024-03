Buongiorno dalla Borsa 13 marzo 2024 - [video]

Dow Jones

; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 18.219,12 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,26% e archivia la seduta a 38.696 punti.porta a casa un calo dello 0,27%, con chiusura a 9.605 punti., che si muovono sulla stessa onda rialzista. Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +0,75% sul precedente. Moderatamente al rialzo la prestazione di, che scambia con una variazione percentuale dell'1,09%.Nel Regno Unito, annunciata la Produzione industriale, pari a -0,2%. I mercati sono in attesa della Produzione industriale dell'Unione Europea, in previsione stamattina. I mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti, in previsione sempre questo pomeriggio. Domani è in programma il dato sui Prezzi al Consumo della Spagna.