Buongiorno dalla Borsa 21 dicembre 2023 - [video]

, in flessione dell'1,27% sul; sulla stessa linea, ilha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 16.554,16 punti.Affonda sul mercato, che esibisce un -1,59% e chiude la seduta a 33.140,5 punti.guadagna bene e porta a casa un +1,08%, terminando la sessione a 9.257,1 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una chiara direzione. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,37%; piccola perdita per, che scambia con un -0,29%; giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,41%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,24%.Composto ribasso per, in flessione dell'1,97% sui valori precedenti.È previsto stamattina dall'Italia l'annuncio dei Prezzi alla Produzione su base sia mensile che annuale. È previsto sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, che del PIL.