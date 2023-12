Buongiorno dalla Borsa 6 dicembre 2023 - [video]

Dow Jones

, con ilche lascia sul parterre lo 0,22%; al contrario, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 15.877,71 punti.Ottima performance per(+2,04%), che archivia la giornata a 33.445,9 punti.conclude in progresso dello 0,66%, archiviando la sessione a 9.533,3 punti.All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari.è stabile, riportando un moderato +0,06%; poco mosso, che mostra un +0,13%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,04%.Apprezzabile rialzo (+0,91%) a Milano per il comparto. Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,42%.È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia degli Occupati ADP, che delle Scorte di Petrolio. Si attende dall'Unione Europea la diffusione delle Vendite al Dettaglio, previsto ancora stamattina. È previsto domani dalla Germania l'annuncio della Produzione industriale.