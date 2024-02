Buongiorno dalla Borsa 20 febbraio 2024 - [video]

Francoforte

La Borsa di New York ieri è rimasta chiusa per festività.segna un mediocre calo dello 0,28%, terminando gli scambi a 38.363,6 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente +0,04%, archiviando la seduta a 8.906 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,14%; piatta, che tiene la parità; resta vicino alla parità(+0,09%).Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +0,28% sul precedente. Avanza di poco, che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,9%.Si attende giovedì dall'Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base annuale che per quella mensile. Si attende dall'Unione Europea la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto ancora giovedì. Ancora giovedì è in programma il dato sul PMI composito degli Stati Uniti.