Buongiorno dalla Borsa 29 novembre 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

telecomunicazioni

Inwit

, con ilche ha messo a segno un +0,24%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 16.010,43 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,26% e archivia la seduta a 33.321,2 punti. Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dello 0,91%, archiviando la giornata a 9.744,4 punti.All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,26%; si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,43%; resta vicino alla parità(+0,13%).Apprezzabile rialzo (+1,19%) a Milano per il comparto. Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,55%.Pubblicati in, pari a 3,2%, e, che si attesta su -0,2%. Si attende dalla Germania la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto questo pomeriggio. Ancora stamattina, in Italia, saranno pubblicati i Prezzi alla Produzione.