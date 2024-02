Buongiorno dalla Borsa 29 febbraio 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

costruzioni

Buzzi Unicem

, riportando una variazione pari a -0,06% sul; al contrario, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 17.874,5 punti.Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto -0,11%, terminando le negoziazioni a 39.166,2 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+3,13%), archiviando le contrattazioni a 9.330,4 punti., così come a Piazza Affari, che tratta sulla parità. Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; senza slancio, che negozia con un +0,14%; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Apprezzabile rialzo (+0,51%) a Milano per il comparto. Progresso di scarsa entità per, che scambia in salita dello 0,77%.Annunciati in Francia, pari a 2,9%, e, che si attesta su 0,1%. Questo pomeriggio è in programma il dato sui Prezzi al Consumo della Germania. È previsto ancora stamattina ancora dalla Germania l'annuncio del Tasso di Disoccupazione.