Buongiorno dalla Borsa 8 febbraio 2024 - [video]

, con ilche sale dello 0,38% a 38.669,32 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dello 0,84% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.Brilla, in aumento del 2,06%, chiude a 36.863,3 punti.guadagna bene e porta a casa un +1,29%, terminando la sessione a 8.820,6 punti.per il, al pari delle principali Borse Europee, che scambiano sopra la parità. Piatta, che tiene la parità; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,26%; senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +0,86% sul precedente. Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 9,09%.In Cina, pubblicati i Prezzi al Consumo, pari a -0,8%. Domani l'agenda della Germania prevede la pubblicazione dei Prezzi al Consumo, e si attende dall'Italia l'annuncio della Produzione industriale. I mercati sono in attesa delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio.