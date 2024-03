Buongiorno dalla Borsa 6 marzo 2024 - [video]

Dow Jones

, in flessione dell'1,04% sul; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che si ferma a 17.897,87 punti, in netto calo dell'1,80%.Chiude sulla parità, che propone sul finale un 0% e archivia gli scambi a 40.097,6 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto 0%, terminando le negoziazioni a 9.416,8 punti., che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Senza slancio, che negozia con un +0,03%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,16%;è stabile, riportando un moderato +0,03%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +1,76% sul precedente. Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 10,13%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio e degli Occupati ADP. Ancora stamattina è in programma il dato sulle Vendite al Dettaglio dell'Unione Europea. Venerdì, in Germania l'agenda prevede il dato sulla Produzione industriale.