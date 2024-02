Buongiorno dalla Borsa 22 febbraio 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

Technoprobe

, con ilche si attesta a 38.612,24 punti; al contrario, depressa nel finale il, che chiude sotto i livelli della vigilia a 17.478,91 punti.Ottima performance per(+2,19%), che archivia la giornata a 39.098,7 punti.guadagna bene e porta a casa un +0,76%, terminando la sessione a 9.043,8 punti., che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,38%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,32%; buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,08%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +3,91% sul precedente. Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,02%.Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base annuale che per quella mensile. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo dell'Unione Europea, in previsione ancora stamattina. Sempre questo pomeriggio, negli Stati Uniti, sarà pubblicato il PMI composito.