Buongiorno dalla Borsa 20 novembre 2023 - [video]

, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 34.947,28 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con chiusura su 15.837,99 punti.porta a casa un calo dello 0,59%, con chiusura a 33.388 punti.riporta un guadagno dello 0,43%, terminando a 10.022,7 punti., che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Piatta, che tiene la parità; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,25%; guadagno moderato per, che avanza dello 0,36%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +1,72% sul precedente. Brilla, che passa di mano con un aumento del 6,42%.Si attende mercoledì la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione dagli Stati Uniti, che pubblicherà anche il dato sulla Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan, oltre agli Ordini beni durevoli ed alle Scorte di Petrolio.