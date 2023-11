Il punto sulle commodities 20 novembre 2023 - [video]

greggio

oro nero

carburante

gas naturale quotato sul mercato europeo

gas naturale quotato sul mercato europeo

grano

mais

granoturco

Soia

metallo prezioso

oro

Ribasso scomposto per il, che archivia la settimana con una perdita secca del 2,31%. Lo scenario tecnico dell'mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 72,98 con area di resistenza individuata a quota 78,38. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom.Contenuto ribasso per il, che archivia la settimana in flessione dello 0,29%. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 2,109. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 2,24. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese.In forte ribasso il, che chiude la settimana con un disastroso -3,47%. Lo scenario tecnico delmostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 44,15 con area di resistenza individuata a quota 46,89. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom.Ribasso scomposto per il, che archivia la settimana con una perdita secca del 3,90%. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 543,34. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 570,11. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese.Apprezzabile rialzo per il, in guadagno dello 0,85%, rispetto alla scorsa settimana. Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il, con sollecitazioni negative verso il supporto stimato a 464,23. Le attese sono per un prolungamento verso nuovi minimi.Risultato positivo per la, che lievita dello 0,75%, rispetto ai valori della scorsa ottava. La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 1.375,17.Ottima performance per il, che ha chiuso la settimana in rialzo del 2,24%. Il quadro tecnico di breve periodo dell'mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1.992,84. Rischio di discesa fino a 1.957,04 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente.