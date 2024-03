Buongiorno dalla Borsa 15 marzo 2024 - [video]

Dow Jones

, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,35%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 18.014,81 punti.segna un mediocre calo dello 0,26%, terminando gli scambi a 38.707,6 punti.conclude in progresso dello 0,60%, archiviando la sessione a 9.612,8 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Poco mosso, che mostra un -0,06%; resta vicino alla parità(-0,01%); sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,07%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +0,95% sul precedente. Bene, con un rialzo dell'1,54%.In Francia, il valore dei Prezzi al Consumo è 3%. Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base annuale che per quella mensile. Ancora stamattina è in programma il dato sulle Vendite al Dettaglio sempre dell'Italia.